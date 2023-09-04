Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 сентября 2023 0:43

В Братске мотоциклист получил тяжелые травмы в столкновении с лесовозом

ДТП произошло в районе Энергетик города Братска
Таисия ЧЕМИСОВА
В Братске мотоциклист получил тяжелые травмы в столкновении с лесовозом

В Братске мотоциклист получил тяжелые травмы в столкновении с лесовозом

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В районе Энергетик города Братска 3 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- В результате столкновения, водителя мотоцикла доставили в больницу с тяжелыми травмами, - рассказывают в Госавтоинспекции.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о страшном ДТП в Куйтунском районе. В аварии погиб один человек, а четверо получили травмы.