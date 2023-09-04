В Братске мотоциклист получил тяжелые травмы в столкновении с лесовозом Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В районе Энергетик города Братска 3 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- В результате столкновения, водителя мотоцикла доставили в больницу с тяжелыми травмами, - рассказывают в Госавтоинспекции.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о страшном ДТП в Куйтунском районе. В аварии погиб один человек, а четверо получили травмы.