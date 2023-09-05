Дожди и грозы обрушатся на Иркутскую область вечером 5 сентября

Сильные дожди и ливни ожидаются в западных районах Иркутской области Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

Вечером 5 сентября 2023 года в западных районах Иркутской области, а также в горах южных районов региона местами ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. Кроме того, возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Иркутское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Сотрудники МЧС убедительно просят жителей Иркутской области не планировать поход в лес при неблагоприятном прогнозе погоды, не посещать туристические маршруты и не выходить в водоемы на маломерных судах, - сообщают в МЧС.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что аэропорт Иркутска принял самолет из Москвы, который не смог приземлиться в Улан-Удэ из-за густого тумана.