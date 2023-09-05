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НовостиОбщество5 сентября 2023 7:35

1163,3 тонн овощей открытого грунта собрали аграрии Иркутской области

Общая уборочная площадь овощей открытого грунта составила 891 га
Таисия ЧЕМИСОВА
1163,3 тонн овощей открытого грунта собрали аграрии Иркутской области

1163,3 тонн овощей открытого грунта собрали аграрии Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На 5 сентября 2023 года аграрии Иркутской области собрали 1163,3 тонн овощей открытого грунта при урожайности 200,5 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Среди урожая – 296 тонн моркови, 431 тонн свеклы, 435,3 тонн капусты и более тонны других овощей. Общая уборочная площадь овощей в Иркутской области составляет 891 га. Лидером по площадям в этом году стал Иркутский район. Его уборочная площадь – 360 га.

- С 2021 года аграриям области выплачиваются субсидии на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта. В этом году общая сумма выплат составила 152,6 млн рублей. Из них на поддержку элитного семеноводства картофеля и овощей предоставляется 29,2 млн рублей, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.