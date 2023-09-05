1163,3 тонн овощей открытого грунта собрали аграрии Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На 5 сентября 2023 года аграрии Иркутской области собрали 1163,3 тонн овощей открытого грунта при урожайности 200,5 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Среди урожая – 296 тонн моркови, 431 тонн свеклы, 435,3 тонн капусты и более тонны других овощей. Общая уборочная площадь овощей в Иркутской области составляет 891 га. Лидером по площадям в этом году стал Иркутский район. Его уборочная площадь – 360 га.

- С 2021 года аграриям области выплачиваются субсидии на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта. В этом году общая сумма выплат составила 152,6 млн рублей. Из них на поддержку элитного семеноводства картофеля и овощей предоставляется 29,2 млн рублей, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.