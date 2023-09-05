29-летняя сибирячка умерла при родах в Ангарске

Во время родов у Марины остановилось сердце от родового шока. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагедия «постучалась» в двери многодетной семьи из Ангарска. 29-летняя женщина скончалась при родах третьего ребенка в конце августа. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

- Около 40 недели беременности медицинские анализы якобы показали, что у Марины (имя изменено прим. Ред) понижен уровень гемоглобина в крови. Тогда ее доставили в перинатальный центр. Кроме того, ребенок был неправильно расположен в утробе — малыш лежал поперек живота. Марине хотели провести Кесарево сечение, но спустя время отказались. Ребенок якобы перевернулся и оказался в нужном положении, - сообщают близкие женщины.

В один из вечеров у Марины начались сильные схватки. Об этом она сообщила родной сестре Ульяне. Беременная обещала выйти на связь, как все закончится, но этого не произошло. Тогда обеспокоенные родственники стали дозваниваться до родильного отделения, где услышали, что Марина умерла.

Как позже сообщили близким, во время родов у Марины остановилось сердце от родового шока. Медицинский персонал пытался спасти сибирячку около 30 минут, но безуспешно. Ребенка же удалось спасти. Его состояние стабильное. Скоро из роддома малыша заберет отец. Родственники же написали заявление в правоохранительные органы. Сейчас заведено уголовное дело.

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