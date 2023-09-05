Монумент участникам СВО открыли в «Музее на свалке» под Иркутском

Скульптурное сооружение размещается на Александровском тракте в «Музее на свалке». Фото: комитет семей воинов Отечества по Иркутской области.

3 сентября на территории Военно-исторического комплекса под Иркутском в торжественной церемонии прошло открытие монумента, который посвящен участникам СВО. Скульптурное сооружение размещается на Александровском тракте в «Музее на свалке». Об этом КП-Иркутск сообщил директор музея Александр Расторгуев. Кстати, Александр также является автором памятника.

- Подвиги наших воинов не будут забыты. И сегодня открыт первый памятник современным героям! Нужно говорить правильные вещи не только словами, но и языком искусства. Музей на свалке давно занимается патриотическим воспитанием. Здесь уже организованы экспозиции, посвященные теме войны в Афганистане, в Чечне, - сообщают сотрудники музея. Стоит отметить, что в торжественном открытии скульптурного монумента приняли участие приглашенные гости. А именно - Члены штаба регионального Комитета семей воинов Отечества, представители "Опоры России" и совета ветеранов. Памятник удивил своим великолепием всех гостей торжества. Также сотрудники музея надеются, что скульптура понравится и действующим бойцом СВО.