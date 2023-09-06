XVIII музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» открылся в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

XVIII Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» открылся в Иркутске. В нем примут участие более 450 музыкантов. Концерты пройдут в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского и в областной филармонии. Всего зрители увидят 15 концертов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- Этот ежегодный праздник музыки становится ярким событием в сфере культуры Иркутской области. Желаю организаторам успехов в проведении фестиваля, ценителям музыкального творчества - новых открытий, а участникам - вдохновения, – отметил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Открыл фестиваль Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан. Музыканты выступили вместе с художественным руководителем фестиваля, пианистом, народным артистом России Денисом Мацуевым и скрипачом, народным артистом России Вадимом Репиным.

Кроме того, ценители классической музыки смогут услышать на фестивале программу победителей и лауреатов конкурса имени П. И. Чайковского, который недавно завершился в Москве.

Денис Мацуев выступит с новой сольной программой с произведениями Шумана, Штрауса и Скрябина. По традиции музыкант исполняет свой новый репертуар именно в Иркутске.

Фестиваль «Звезды на Байкале» завершится 14 сентября.