В поселке Максима Горького в Иркутской области загорелись дом и баня
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар в жилом доме и бане потушили сотрудники МЧС в поселке Максима Горького Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Около 10 часов поступило сообщение о возгорании в переулке Новосельский. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали горение на площади 64 квадратных метра всего за час, - сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.
По словам сотрудников ведомства, никто из людей при пожаре не пострадал.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о ДТП в Иркутске, в котором пострадали три ребенка.