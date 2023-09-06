В поселке Максима Горького в Иркутской области загорелись дом и баня Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар в жилом доме и бане потушили сотрудники МЧС в поселке Максима Горького Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Около 10 часов поступило сообщение о возгорании в переулке Новосельский. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали горение на площади 64 квадратных метра всего за час, - сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

По словам сотрудников ведомства, никто из людей при пожаре не пострадал.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о ДТП в Иркутске, в котором пострадали три ребенка.