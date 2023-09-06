35-летнего пешехода насмерть сбили в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

35-летний мужчина погиб в ДТП, которое произошло в Братске накануне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Авария случилась в жилом районе Энергетик по улице Погодаева. 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, - рассказывают в МВД.

На место оперативно выехала скорая, однако спасти пострадавшего не удалось. В медучреждении мужчина скончался. Госавтоинспекция Братска разбирается во всех причинах и обстоятельствах аварии.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пожаре, который произошел в поселке Максима Горького. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и потушили жилой дом и баню.