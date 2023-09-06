Уровень автомобильных выбросов определят в семи городах Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень выбросов от автомобилей определят в семи городах Приангарья. Исследования пройдут в Ангарске, Зиме, Иркутске, Усолье-Сибирском, Свирске, Черемхово и Шелехове. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- Такие тестирования необходимы для определения уровня достоверных выбросов загрязняющих веществ от транспорта. Когда станут известны данные обследований, нужно будет принять меры для снижения автомобильных выбросов в городах, - рассказывают в администрации.

Расчеты загрязнения уровня воздуха проведут до конца 2023 года.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о грубых нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в детском лагере "Байкальский Бор" в Бурятии, где отравились 29 человек.