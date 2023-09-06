Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 6:46

Заморозки до -7 градусов: в Иркутской области прогнозируют похолодание 6-8 сентября

В Иркутской области ожидаются заморозки до -7 градусов
Таисия ЧЕМИСОВА
В Иркутской области ожидаются заморозки до -7 градусов

В Иркутской области ожидаются заморозки до -7 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют заморозки в некоторых районах Иркутской области. В северной части области 6-8 сентября ожидаются не только дожди, но и заморозки.

- Столбик термометра может колебаться от -2 до -7 градусов, сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, сотрудники МЧС убедительно просят жителей региона не выходить в лес, в горы, на воду при неблагоприятном прогнозе погоды.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о погоде в Иркутске и показала своим читателям красивые фотографии дождливого города.