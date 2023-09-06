Дождь в Иркутске может задержаться до выходных Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В первые дни сентября погода порадовала иркутян практически летней жарой. Но теперь осень все-таки вступила в свои права. Начался дождь, который, вероятно, продлится не один день. КП-Иркутск прогулялась по осеннему городу, чтобы показать вам фото дождя в Иркутске 6 сентября 2023 года, а заодно выяснила, надолго ли пришла непогода.

Фото дождя в Иркутске 6 сентября 2023

Итак, судя по прогнозу, до конца недели в областном центре будет пасмурно и сыро. Так, в четверг ожидается прояснение и потепление до +20 градусов. Но уже в пятницу, 8 сентября, снова начнется дождь, температура упадет до +17, а потом и до +14 градусов, сообщают в гидрометцентре России. В целом ненастье в Иркутске может задержаться до воскресенья, 10 сентября.

А пока на улице бушует дождь, предлагаем полюбоваться фото дождя в Иркутске 6 сентября 2023. Ведь даже такая погода может быть уютной - особенно, если вы не мокнете на улице, прыгая по лужам и прячась под зонтом, а можете завернуться дома в плед и выпить какао.

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