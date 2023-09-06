Облил горючей жидкостью и поджег заживо: мужчина, убивший сожительницу в Иркутске, предстанет перед судом

В Иркутске будут судить мужчину за жестокое убийство 47-летней сожительницы
Фото: СУ СКР по Иркутской области
Житель Иркутска предстанет перед судом за убийство, совершенное с особой жестокостью. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.
- 15 апреля иркутянин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, умышленно разлил легковоспламеняющуюся жидкость по комнате, а часть вылил на свою 47-летнюю сожительницу, после чего совершил поджог, - сообщают в следственном комитете.
На следующий день в больнице женщина скончалась от термического ожога площадью около 65% поверхности тела. Подозреваемого задержали и поместили под стражу.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело с направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о мужчине, который скончался после падения с 15-метровой высоты на скалодроме.