Всесезонный курорт «Байкальская слобода» откроется в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Всесезонный курорт, включающий в себя туристические комплексы, парки, кемпинги, яхтенные марины и многие другие объекты, откроется на территории Иркутской области в 2027 году. Мастер-план территории под названием «Байкальская слобода» представили на заседании Совета директоров АО «Корпорация Туризм.РФ», которое провёл заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Благодаря этому проекту повысить уровень привлекательности для отдыхающих, а также создать новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в областной бюджет.

Важно, что авторы проекта придерживаются концепции «нетронутая природа». На территории объекта высадят деревья, обустроят экологические тропы, велодорожки с безбарьерными участками и обеспечат выпуск мальков.

Напомним, синоптики предупреждают жителей Иркутской области о похолодании. С 6 по 8 сентября ожидаются не только дожди, но и заморозки. Столбик термометра в эти дни может колебаться от -2 до -7 градусов.