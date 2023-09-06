Грант «Агростартап» помог фермеру из Боханского района в развитии хозяйства Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Трактор и фронтальный погрузчик приобрел индивидуальный предприниматель из Боханского района Константин Баранников в 2022 году за счет гранта «Агростартап». Это помогло фермеру, занимающемуся мясным животноводством, в развитии хозяйства. Об этом рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства Иркутской области.

- Благодаря гранту «Агростартап» за пять лет в Приангарье появилось 79 новых хозяйств,- отметил глава минсельхоза региона Илья Сумароков.

Средства предоставляются фермерам в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Напомним, всесезонный курорт, включающий в себя туристические комплексы, парки, кемпинги, яхтенные марины и многие другие объекты, откроется на территории Иркутской области в 2027 году. Мастер-план территории под названием «Байкальская слобода» представили на заседании Совета директоров АО «Корпорация Туризм.РФ».