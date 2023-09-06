На пониженных участках улиц откачивают воду. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На столицу Приангарья обрушился затяжной ливень, который, по прогнозам метеорологов, задержится в городе вплоть до 9 сентября. Лужи, ручьи на асфальте и огромные пробки - таковы последствия дождя в Иркутске 6 сентября 2023 года. За их устранение оперативно взялись дорожные службы, чью работу перевели на усиленный режим. Начата откачка воды с улиц и очистка решеток ливневок. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Последствия дождя в Иркутске 6 сентября 2023: фото

– Решетки ливневой канализации прочистили на улицах Депутатская, Октябрьской революции, Декабрьских Событий, Байкальская, 25-го Октября, Ленина, Сурикова и бульваре Гагарина, – отметил председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Сергей Чертков. - С них убирают мусор и листву, чтобы вода лучше уходила. Откачку провели на Желябова, в переулке Кооперативный и на других пониженных местах. Эти работы будем продолжать.

В течение дня специалисты муниципального предприятия «Иркутскавтодор» очищают решетки ливневок. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Работники служб вручную подметают тротуары, заездные карманы, остановки общественного транспорта. При необходимости задействуют уборочную технику.

Дождь задержится в Иркутске до 9 сентября. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей Иркутской области о заморозках. Столбик термометра может колебаться от -2 до -7 градусов.

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В случае возникновения экстренных ситуаций жителям следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 563-430, 520-112.

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