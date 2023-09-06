Диетолог рассказала, какие овощи и приправы помогают защититься от простуд Фото: Евгения ГУСЕВА

Наступила осень, на улице заметно похолодало, а в гардеробе каждого все чаще появляются свитера и куртки. В это время особенно важно усилить свой иммунитет, чтобы защитить организм от простуд. По словам диетолога Елены Соломатиной, сделать это можно легко - добавив в меню несколько продуктов. К примеру, съеденные мясо и рыба укрепляют клеточные мембраны, а богатые витамином A фрукты и овощи позаботятся о слизистой оболочке, через которую также могут проникнуть вирусы. Об этом пишет ИА NEWS.ru

- Облепиха, тыква, морковь - в общем, все оранжевого цвета, - говорит специалист. - Можно добавлять в рацион продукты животного происхождения, больше яиц. Морская рыба и капуста необходимы для нормальной работы щитовидной железы, потому что к концу осени это может беспокоить.

Улучшить кровообращение и не болеть помогут согревающие напитки, имбирь, различные травы, перец, хрен, горчица и чеснок. Вместе с этим нельзя забывать выпивать в сутки необходимую норму воды.

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