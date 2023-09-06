Разрешен ли видеорегистратор на лобовом стекле авто? Отвечают эксперты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале сентября было опубликовано постановление правительства России № 837, в котором говорится о запрете на размещение в салоне автомобиля «дополнительных предметов», которые ограничивают обзор водителю во время движения. За нарушение предусмотрен штраф - 500 рублей. Многие автолюбители посчитали, что речь в документе идет о навигаторах, видеорегистраторах, смартфонах, различных украшениях и так далее. Однако эксперты опровергли домыслы. Об этом пишет NEWS.ru.

В управлении МВД России отметили, что инспекторы ГИБДД будут наказывать лишь за те предметы на лобовом стекле, которые действительно мешают контролировать ситуацию на дороге. Иными словами - никакого запрета регистраторов или навигаторов не вводится.

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