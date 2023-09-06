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НовостиОбщество6 сентября 2023 14:19

Разрешен ли видеорегистратор на лобовом стекле авто? Отвечают эксперты

Введен штраф за «дополнительные предметы», которые ограничивают обзор водителю
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Разрешен ли видеорегистратор на лобовом стекле авто? Отвечают эксперты

Разрешен ли видеорегистратор на лобовом стекле авто? Отвечают эксперты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале сентября было опубликовано постановление правительства России № 837, в котором говорится о запрете на размещение в салоне автомобиля «дополнительных предметов», которые ограничивают обзор водителю во время движения. За нарушение предусмотрен штраф - 500 рублей. Многие автолюбители посчитали, что речь в документе идет о навигаторах, видеорегистраторах, смартфонах, различных украшениях и так далее. Однако эксперты опровергли домыслы. Об этом пишет NEWS.ru.

В управлении МВД России отметили, что инспекторы ГИБДД будут наказывать лишь за те предметы на лобовом стекле, которые действительно мешают контролировать ситуацию на дороге. Иными словами - никакого запрета регистраторов или навигаторов не вводится.

Напомним, ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие овощи и приправы помогают защититься от простудных заболеваний осенью.