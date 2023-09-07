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НовостиОбщество7 сентября 2023 4:14

Движение транспорта в Иркутске ограничили по улице Звездинской до 15 сентября

Ограничение проезда по улице Звездинской в Иркутске 7 сентября связано с проведением работ на тепловых сетях
Таисия ЧЕМИСОВА
Движения транспорта в Иркутске ограничили по улице Звездинской до 15 сентября

Движения транспорта в Иркутске ограничили по улице Звездинской до 15 сентября

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ограничение проезда по улице Звездинской 7 сентября коснется жителей Иркутска. Движение транспорта по улице временно ограничили до середины месяца. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничение проезда по улице Звездинской в Иркутске 7 сентября

- По улице Звездинской на участке от улицы Лермонтова до Грибоедова движение транспорта ограничено до 20:00 15 сентября. Причиной стало проведение плановых ремонтных работ на тепловых сетях, - сообщают в администрации.

Жителям Иркутска следует планировать свой маршрут по городу заранее и быть аккуратными на дорогах.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске заканчивают благоустройство аллеи генерала Калицова в городке ИВАТУ.