Жители Иркутской области могут принять участие в конкурсе “Это у нас семейное”

Принять участие могут команды из 4 и более человек. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Открыта регистрация на участие во всероссийском конкурсе “Это у нас семейное”, который проводит президентская платформа «Россия – страна возможностей». Подать заявку можно на сайте этосемейное.рф до 4 ноября. Победители получат хорошие призы: сертификаты на улучшение жилищных условий, путешествие по России, а так же подарки от партнеров конкурса.

Старт конкурса анонсировал Президент РФ Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Мастерской управления «Сенеж».

Конкурс будет проходить в три этапа: дистанционный, окружные полуфиналы и большой финал. На первом семьям нужно будет выполнить тематические задания по различным направлениям: спорт, творчество, знания, добро, семья, служение Отечеству.

Принять участие могут команды из 4 и более человек - членов одной семьи, причем обязательно, чтобы были представлены не менее трех поколений: дети, родители и бабушки-дедушки или другие члены семьи.

Финал состоится летом 2024 года в Москве.