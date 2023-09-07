Ремонт культурно-досугового центра завершился в селе Илир Братского района Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В селе Илир Братского района закончился ремонт культурно-досугового центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В здании отремонтировали освещение, электропроводку, кровлю и помещения. На эти работы выделили 2,6 млн рублей, - говорят в региональном правительстве.

Кроме того, из областного бюджета было направлено 1,2 млн рублей. На эти деньги закупили звуковую, световую, сценическую аппаратуру, мебель, декорации и оргтехнику.

Культурно-досуговый центр в селе Илир основан 46 лет назад. Ежегодно в нём проходит более 350 мероприятий. Их посещает более 13 тысяч человек.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что две поликлиники Братской городской детской больницы открыли после капремонта.