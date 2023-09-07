Что известно о состоянии девочки из Читы, лицо которой искусала бродячая собака

Во дворе дома на девочку напала большая агрессивная собака и разорвала ей лицо. Фото: из личного архива героини публикации.

8-летняя девочка, лицо которой покусала бездомная собака в Чите, спустя неделю выписалась из больницы. Как ребенок себя чувствует, выяснили журналисты РТК "Забайкалье".

- Ей наложили швы, прописали физиотерапию и покой. Теперь она снова будет ходить в школу, видеться с друзьями. И полгода посещать процедуру по рубцеванию швов, чтобы на лице не осталось шрамов, и они не напоминали о том страшном дне, - рассказали в сюжете.

Школьница поделилась, что, пока лежала в палате, у нее очень болело ухо, сейчас ей уже лучше. Говорит, что скучала по маме, а еще по одноклассникам.

- Врачи хорошие прогнозы дали, надеемся что шрамов не останется, - не теряет оптимизма ее мама. А бездомных собак, по ее словам, в их районе отловили.