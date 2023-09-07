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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 10:56

Что известно о состоянии девочки из Читы, лицо которой искусала бродячая собака

Девочка из Читы полгода будет лечить на лице шрамы от укуса собаки
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
Во дворе дома на девочку напала большая агрессивная собака и разорвала ей лицо. Фото: из личного архива героини публикации.

Во дворе дома на девочку напала большая агрессивная собака и разорвала ей лицо. Фото: из личного архива героини публикации.

8-летняя девочка, лицо которой покусала бездомная собака в Чите, спустя неделю выписалась из больницы. Как ребенок себя чувствует, выяснили журналисты РТК "Забайкалье".

- Ей наложили швы, прописали физиотерапию и покой. Теперь она снова будет ходить в школу, видеться с друзьями. И полгода посещать процедуру по рубцеванию швов, чтобы на лице не осталось шрамов, и они не напоминали о том страшном дне, - рассказали в сюжете.

Школьница поделилась, что, пока лежала в палате, у нее очень болело ухо, сейчас ей уже лучше. Говорит, что скучала по маме, а еще по одноклассникам.

- Врачи хорошие прогнозы дали, надеемся что шрамов не останется, - не теряет оптимизма ее мама. А бездомных собак, по ее словам, в их районе отловили.