47-летний электромонтер погиб от удара током в Иркутском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несчастный случай на производстве произошел в Иркутском районе утром 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Утром 6 сентября 47-летний электромонтер приехал на заявку по факту аварийного отключения электричества в районе базы отдыха Большой Калей. На опоре линии электропередач мужчина получил удар током, от которого скончался на месте происшествия, - рассказывают в прокуратуре.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере охраны труда и примет меры реагирования.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пропавшей 14-летней школьнице из Бурятии, которую объявили в федеральный розыск.