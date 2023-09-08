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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 3:49

47-летний электромонтер погиб от удара током в Иркутском районе

Мужчину ударило током в районе базы отдыха Большой Калей
Таисия ЧЕМИСОВА
47-летний электромонтер погиб от удара током в Иркутском районе

47-летний электромонтер погиб от удара током в Иркутском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несчастный случай на производстве произошел в Иркутском районе утром 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Утром 6 сентября 47-летний электромонтер приехал на заявку по факту аварийного отключения электричества в районе базы отдыха Большой Калей. На опоре линии электропередач мужчина получил удар током, от которого скончался на месте происшествия, - рассказывают в прокуратуре.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере охраны труда и примет меры реагирования.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пропавшей 14-летней школьнице из Бурятии, которую объявили в федеральный розыск.