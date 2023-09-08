В суде Иркутска раскрыли детали трех убийств ангарского маньяка Попкова Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В Ленинском районном суде Иркутска состоялось первое судебное заседание по новому уголовному делу в отношении серийного убийцы Михаила Попкова. В период с 1990 по 2010 год маньяк изнасиловал и расправился больше, чем с 80 женщинами. Преступления он совершал в родном Ангарске, соседнем Усолье-Сибирском, Иркутске и пригороде. Ранее душегуб написал три явки с повинной, в которых описал встречи с жертвами и способы их убийства.

В 1997 году Попков голыми руками задушил 27-летнюю женщину, которую заметил на автобусной остановке в Иркутске и предложил подвезти. Ее он увез в безлюдное место, где лишил жизни.

В 1998 году палач заманил в свой автомобиль еще одну жертву. 25-летнюю девушку он угостил алкоголем, после чего также задушил. Труп облил бензином и поджег. Обгоревшие останки обнаружили на берегу реки Ангара возле улицы Полярной в Иркутске.

Еще одно преступление самого кровавого маньяка в истории России произошло в 2003-м. На улице Розы Люксембург он встретил сибирячку, которая ловила машину. Она возвращалась с праздника и была пьяна. Михаил Попков также угостил ее спиртным, после чего не менее 40 раз ударил ножом.

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