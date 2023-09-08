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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 6:49

Экс-главу Юртинского МО в Тайшетском районе обвиняют в получении взятки

Фигурант получил взятку от местного жителя в размере 200 тысяч рублей
Таисия ЧЕМИСОВА
Экс-главу Юртинского МО в Тайшетском районе обвиняют в получении взятки

Экс-главу Юртинского МО в Тайшетском районе обвиняют в получении взятки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава Юртинского муниципального образования в Тайшетском районе обвиняется в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, являясь главой муниципального образования «Юртинское городское поселение», получил от местного жителя взятку в виде 200 тысяч рублей. Взамен фигурант поспособствовал подготовке документов о регистрации права собственности имущества в виде нежилого здания, а именно цеха по переработке древесины, - сообщают в следственном комитете.

Обвиняемый задержан. Решается вопрос о избрании меры пресечения.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о начальнике муниципального предприятия в Иркутской области, которую осудили за взятку.