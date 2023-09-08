При тушении обнаружили тела 2- х маленьких детей: пожар в жилом доме в Забайкальском крае унес жизни всей семьи

При пожаре в Забайкальском крае погибла семья из четырех человек Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Семья из четырех человек погибла при пожаре в Забайкальском крае 8 сентября 2023 года. Об этом сообщает краевое следственное управление.

- В ночь на 8 сентября в селе Горный Зерентуй загорелся частный жилой дом. При тушении пожара были обнаружены тела четырех человек. В здании проживали 26-летний мужчина, его 23-летняя супруга и двое их сыновей 2 и 5 лет. Никто из семьи не выжил, - рассказывают в следственном комитете.

На месте происшествия был проведен осмотр специалистами МЧС и следователями. Допросили жителей села. По одной из версий, пожар в доме произошел из-за замыкания электропроводки.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о жительнице Забайкальского края, которой грозит срок за общение по переписке.