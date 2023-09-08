Жительнице Забайкальского края грозит лишение свободы за общение по переписке

21-летнюю жительницу Читы обвиняют в государственной измене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21-летнюю девушку обвиняют в государственной измене. Такой приговор вынес Забайкальский краевой суд жительнице Читы, которая отправляла фотографии эшелонов военной техники другу по переписке из Украины, работающем в государственной пограничной службе.

- Девушка фотографировала и снимала на видео эшелоны, следовавшие по железной дороге, и отправляла мужчине. Согласно заключению специалистов штаба Восточного военного округа, эти сведения, при получении их иностранным государством, могли быть использованы против Вооруженных Сил и безопасности РФ, - сообщают в Забайкальском краевом суде.

Кроме того, жительница Читы снимала в аэропорту военных, которые отправлялись в зону СВО и отправляла приятелю из Украины видео с мобилизованными в автоколонне. Она открыто выражала свое мнение о СВО, являясь противником операции. По словам свидетелей, позиция обвиняемой отразилась на ее отношениях с подругами.

Девушка планировала временно уехать на территорию Украины, ожидая денежных средств от своего друга по переписке. Однако, ее задержали 10 июля 2023 года и поместили под стражу до 2 ноября 2023 года. 8 сентября адвокат обвиняемой обжаловал арест своей подзащитной, попросив суд изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом.

Но суд оставил постановление без изменения, опасаясь, что девушка может продолжить отправлять информацию своему приятелю из пограничной службы Украины. Читинке может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Свою вину она признала в полном объеме.