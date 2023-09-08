В полиции Иркутска прокомментировали сообщение о педофиле, который выслеживает детей возле школ

Эту ориентировку распространили в чатах Иркутска накануне, 7 сентября. Фото предоставлено читательницей КП-Иркутск.

"Родители, будьте бдительны и внимательны! В городе объявился педофил!" - такое сообщение накануне, 7 сентября, начали распространять в чатах Иркутска. К нему прилагается ориентировка с черно-белой фотографией мужчины средних лет.

"Он выслеживает, когда дети остаются без внимания родителей около школ, детских садов и учебных заведений", - говорится в публикации.

С этой информацией корреспондент КП-Иркутск обратилась в ГУ МВД России по Иркутской области. Однако в пресс-службе ведомства информацию опровергли, отметив, что подобных сообщений в адрес правоохранителей не поступало. Розыск указанного мужчины в столице Приангарья полицией не проводится.

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