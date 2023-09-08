Наблюдение за выборами в режиме онлайн организовали в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Единый центр общественного наблюдения за выборами депутатов Законодательного собрания региона открылся в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Благодаря этой системе, наблюдать за ходом выборов в режиме онлайн может любой желающий со стационарных специально оборудованных мест. Трансляция завершится после сдачи протоколов по окончанию голосования.

- Видеонаблюдение, которое транслирует действие здесь и сейчас, позволит убедиться не только в легитимности и прозрачности кампании, но и поможет устранять различные нарушения, - отметил Игорь Кобзев.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области 8 сентября для голосования открылись 1875 избирательных участков.