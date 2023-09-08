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НовостиОбщество8 сентября 2023 9:29

Камера домофона засняла мужчину, раздевшегося догола в жилом дворе Иркутска

Личность хулигана установлена
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Камера домофона засняла мужчину, раздевшегося догола в жилом дворе Иркутска. Фото с камеры видеонаблюдения.

Камера домофона засняла мужчину, раздевшегося догола в жилом дворе Иркутска. Фото с камеры видеонаблюдения.

Вечером 7 сентября камера домофона в одном из жилых дворов квартала "Стрижи" в Иркутске засняла мужчину, который разделся догола посреди улицы. Настороженные жильцы многоэтажки обратились в полицию.

Корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что личность хулигана уже установлена. В отношении сибиряка предприняты меры.

Напомним, ранее в онлайн-сообществах и чатах города пользователи соцсетей начали распространять информацию о розыске педофила, который якобы выслеживает детей возле школ и детсадов. Подробнее.