97 977 избирателей зафиксировано на 15:00 В Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 сентября в Иркутской области начались выборы депутатов Законодательного собрания. Явка избирателей на 15:00 составила 5,35%. Это 97 977 человек. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области.

- Высокая активность избирателей зафиксирована в Катангском районе региона (23,5%) и Усть-Удинском (15,13%), а также, значительное количество человек пришли в избирательный участок в Боханском районе (13,62%). Явкой отличился и Свирск. В городе зафиксировано 13,15%. Самая небольшая явка в Шелеховском (2,79%) и Нижнеилимском (3,32%) районах. В Иркутске на выборы пришли 3,03% избирателей, в Ангарском городском округе – 5,05%, а в Братске – 5,5%, - рассказывают в избиркоме.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске организовали наблюдение за выборами в режиме онлайн.