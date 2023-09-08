Игорь Кобзев встретился с гендиректором «Комсомольской правды» Олесей Носовой

На встрече 8 сентября глава региона Игорь Кобзев, Олеся Носова и Станислав Гольдфарб обсудили планы о сотрудничестве. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с главным редактором, генеральным директором медиагруппы «Комсомольская правда» Олесей Носовой. Также участие во встрече принял директор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб. Олеся Вячеславовна посетила столицу Приангарья и в рамках визита провела несколько рабочих встреч.

На встрече 8 сентября глава региона Игорь Кобзев, Олеся Носова и Станислав Гольдфарб обсудили планы о сотрудничестве, развитие региона.

Напомним, ранее председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников также провел рабочую встречу с Олесей Носовой и Станиславом Гольдфарбом.

Вечером 8 сентября Олеся Носова покинула Иркутскую область. От рабочей поездки у главного редактора и генерального директора остались положительные впечатления.