Явка на выборах в Заксобрание Иркутской области составила 14,46% 9 сентября Фото: Александр КОЦ

В Избирательной комиссии Иркутской области поделились итогами второго дня выборов депутатов регионального парламента четвертого созыва. На 20:00 9 сентября явка составила 14,46% - проголосовали 264 971 избиратель.

- Лидерами по явке являются Аларский (31,51%), Катангский (31,19%), Нукутский (30,77%), Осинский (30,36%) районы, - отмечают в Избиркоме.

Однако есть и антирейтинг. Его возглавляет Бодайбинский район, где проголосовали лишь 8,62% избирателей.

Что касается столицы Приангарья, здесь по данным на 20:00 свою гражданскую позицию выразили 10,28% избирателей, в Ангарском городском округе – 13,49%, в Братске – 16,6%.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о явке на выборах в Законодательное Собрание на 15:00 9 сентября.