Последний день выборов депутатов Заксобрания стартовал в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Утром 10 сентября в Приангарье стартовал последний день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва. Все 1 875 избирательных участков начали работу в 8:00.

- Жители Иркутской области могут проголосовать до 20 часов в помещении для голосования, - сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии региона. - Кроме того, при наличии уважительных причин у них есть право вызвать членов участковых избиркомов на дом. Для этого необходимо подать заявление в соответствующую комиссию до 14 часов 10 сентября.

Напомним, в областной парламент будут избраны 45 депутатов: 22 – по одномандатным округам, 23 – по областным спискам.

На 20:00 9 сентября явка в Приангарье составила 14,46% - проголосовали 264 971 избиратель. В настоящее время лидером по явке является Аларский район (31,51%), антирейтинг возглавил Бодайбинский район (8,62%). В Иркутске гражданскую позицию выразили 10,28% избирателей.