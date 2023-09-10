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НовостиОбщество10 сентября 2023 4:19

Руслан Болотов проголосовал на выборах депутатов Заксобрания Иркутской области

В Иркутской области 10 сентября стартовал третий день выборов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Руслан Болотов проголосовал на выборах депутатов Заксобрания Иркутской области

Руслан Болотов проголосовал на выборах депутатов Заксобрания Иркутской области

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска принял участие в выборах депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- Перемены в Иркутске возможны при действенной поддержке региона и федерального центра. Силами одного муниципалитета не удастся реализовать масштабные проекты, - говорит Руслан Болотов. - Не секрет, что в Иркутске раньше было противостояние городской и областной властей. В итоге, когда другие муниципалитеты и регионы шли плечом к плечу и развивали свои территории, у нас все силы уходили на внутреннюю борьбу. Сегодня вместе с губернатором области, Законодательным собранием, Думой города мы работаем как одна команда. И результаты уже есть: бюджет Иркутска за последние 2 года вырос на 16 млрд. Будем и дальше делать все возможное, чтобы в городе строились школы и детские сады, было комфортно жить.

Напомним, в Иркутской области 10 сентября с 8:00 стартовал третий день выборов депутатов регионального парламента четвертого созыва. Работают все 1875 избирательных участков. Согласно данным Избирательной комиссии Приангарья на 10:00, явка составила 15,18%. Проголосовали 278 092 избирателя.

Ранее председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников проголосовал на выборах депутатов четвертого созыва регионального парламента.