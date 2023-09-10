Руслан Болотов проголосовал на выборах депутатов Заксобрания Иркутской области Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска принял участие в выборах депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- Перемены в Иркутске возможны при действенной поддержке региона и федерального центра. Силами одного муниципалитета не удастся реализовать масштабные проекты, - говорит Руслан Болотов. - Не секрет, что в Иркутске раньше было противостояние городской и областной властей. В итоге, когда другие муниципалитеты и регионы шли плечом к плечу и развивали свои территории, у нас все силы уходили на внутреннюю борьбу. Сегодня вместе с губернатором области, Законодательным собранием, Думой города мы работаем как одна команда. И результаты уже есть: бюджет Иркутска за последние 2 года вырос на 16 млрд. Будем и дальше делать все возможное, чтобы в городе строились школы и детские сады, было комфортно жить.

Напомним, в Иркутской области 10 сентября с 8:00 стартовал третий день выборов депутатов регионального парламента четвертого созыва. Работают все 1875 избирательных участков. Согласно данным Избирательной комиссии Приангарья на 10:00, явка составила 15,18%. Проголосовали 278 092 избирателя.

Ранее председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников проголосовал на выборах депутатов четвертого созыва регионального парламента.