Явка на выборах в ЗС Иркутской области составила 15,18% утром 10 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области 10 сентября с 8:00 стартовал третий день выборов депутатов регионального парламента четвертого созыва. Работают все 1875 избирательных участков. Согласно данным Избирательной комиссии Приангарья на 10:00, явка составила 15,18%. Проголосовали 278 092 избирателя.

- Лидерами по явке остаются Аларский (33,07%), Катангский (32,82%), Нукутский (32,82%), Осинский (31,02%) районы, - отмечают в Избиркоме. - Меньше всего явка в Бодайбинском районе (9,27%).

В Иркутске на 10:00 10 сентября проголосовали 10,68% избирателей, в Ангарском городском округе – 13,91%, в Братске – 17,22%.

Напомним, в Заксобрание Иркутской области будут избраны 45 депутатов: 22 – по одномандатным округам, 23 – по областным спискам. Выборы проходят три дня: с 8 по 10 сентября.