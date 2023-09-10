В Приангарье голосуют лидеры общественных и национальных объединений

10 сентября – последний день голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Выразить свою волю приходят жители разных национальностей, представители различных объединений и сообществ. В этом материале собрали несколько комментариев иркутских деятелей.

9 сентября на свой избирательный участок пришёл Александр Савостьянов, заместитель атамана иркутского войскового казачьего общества. Преподаватель и наставник кадетских классов, руководитель казачьего клуба рассказал, как важно не упустить подрастающее поколение, учить его патриотизму, созиданию, умению защитить свою Родину. За последние два года в Приангарье открылось 17 казачьих кадетских классов. Педагоги-наставники ходят с детьми в походы, садят деревья, привлекают к совместному учебно-воспитательному процессу родственников своих подопечных.

«Последний раз на нашей зарнице одним из этапов была посадка саженцев, мы на берегу Ангары на территории Иркутска 100 саженцев посадили. Вот чему мы учим наше подрастающее поколение. Они должны учиться и создавать что-то, строить, созидать. Надо заниматься с детьми, иначе получается вакуум, который займут какие-то деструктивные течения. А нам этого не надо, нам нужно знать, кому мы, прежде всего, передадим нашу страну, в чьих руках окажется наше государство. Поэтому выборы – это важно, и я пришёл сделать свой выбор», – рассказал он.

В необходимости воспитывать патриотизм и гражданское самосознание убежден и Алексей Лысков, председатель регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области. Человек, умеющий управлять и машиной, и танком, рассказал о том, как важно уметь управлять еще и собственной жизнью, отстаивать не только свою территорию, но и свою гражданскую позицию.

«Я пришёл на избирательный участок отдать свой гражданский долг и сделать выбор. А 10 сентября у меня важный день, праздник – День танкиста. Мы должны его достойно отметить. Потому что танковые войска – это главная ударная сила сухопутных войск. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех танкистов, ветеранов, участников СВО с этим праздником, пожелать им здоровья, удачи, успехов и всего самого наилучшего», – с улыбкой сказал Алексей Лысков.

О пользе интереса к общественно-политической жизни рассказала председатель РОО «Иркутское товарищество белорусской культуры им. Я. Д. Черского» Алена Сипакова. Она уверена: успешное будущее можно строить всем вместе. Самый первый вклад в это – выбор своих кандидатов.

«Нужно интересоваться общественно-политической жизнью в своём городе, в своём регионе, в своей стране. Если проявлять интерес, то безусловно есть шанс на улучшение качества нашей жизни. У нас столько много проблем, и эти проблемы мы должны решать все вместе – и народ, и власть. Не может одна власть решить проблемы народа, и один народ без власти тоже ничего решить не может. Вместе мы можем больше!», – уверена она.