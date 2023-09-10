Явка на выборах на 12:00 в Иркутской области составила 17,05% Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Явка избирателей на 12:00 в Иркутской области составила 17,05%. Свои голоса отдали 312 434 человека. Лидером среди территорий стал Баяндаевский район, где гражданский долг исполнили 36,79% избирателей. Также в тройку вошли Нукутский и Аларский районы.

- Меньше всего явка в Бодайбинском районе (10,49%), - отмечают в пресс-службе Избиркома региона.

Тем временем, в Иркутске на участки пришли 11,96% избирателей, в Ангарском городском округе – 15,14%, в Братске – 19,2%.

Напомним, в Приангарье стартовал третий день выборов депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва. Несмотря на то, что голосование – дело серьезное, нашлись избиратели, которые не побоялись приковывать взгляды и удивлять. Байкальская, нерпа, кокетливая белка и кот-антидепрессант - о самых необычных участниках выборов в Иркутской области рассказываем в материале КП-Иркутск.