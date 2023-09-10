Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проголосовал на выборах с семьей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

10 сентября губернатор Иркутской области посетил иркутскую школу № 76, где расположен избирательный участок № 604. Вместе с женой и детьми Игорь Кобзев проголосовал на выборах депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва.

«Считаю выборы депутатов Законодательного Собрания, которые вместе с Правительством региона и муниципалитетами ведут Иркутскую область вперед, важном событием. Нам дали три дня, чтобы как можно больше избирателей смогли отдать свои голоса, несмотря на занятость. Сам голосую в воскресенье, хоть по традиции это и семейный день, поэтому пришел на избирательный участок с семьей. Дети уже в общих чертах знают, для чего нужны выборы, через несколько лет сами начнут голосовать», – прокомментировал глава региона.

Напомним, в Приангарье стартовал третий день выборов в областной парламент. Сибирякам предстоит избрать 45 депутатов. Несмотря на то, что голосование – дело серьезное, нашлись избиратели, которые не побоялись приковывать взгляды и удивлять. Байкальская, нерпа, кокетливая белка и кот-антидепрессант - о самых необычных участниках выборов в Иркутской области рассказываем в материале КП-Иркутск.