Землетрясение произошло в Бурятии днем 10 сентября
Днем 10 сентября на территории Бурятии произошло землетрясение. Подземные толчки сейсмологи зарегистрировали в 15:33:30 по местному времени. Об этом сообщают в Байкальском филиале ФГБУН Федерального исследовательского центра Единая геофизическая служба РАН.
- Энергетический класс оценивается в 11.2, - уточняют специалисты.
Эпицентр располагается в нескольких километрах от поселка Курумкан.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?
Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм, группы ВК и Одноклассниках
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал