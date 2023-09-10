Землетрясение произошло в Бурятии днем 10 сентября

Днем 10 сентября на территории Бурятии произошло землетрясение. Подземные толчки сейсмологи зарегистрировали в 15:33:30 по местному времени. Об этом сообщают в Байкальском филиале ФГБУН Федерального исследовательского центра Единая геофизическая служба РАН.

- Энергетический класс оценивается в 11.2, - уточняют специалисты.

Эпицентр располагается в нескольких километрах от поселка Курумкан.

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