Памятный знак воинам 114-й Иркутско-Свирской дивизии возвели в Лодейном Поле Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

9 сентября в городе Лодейное Поле, родине Балтийского флота, торжественно открыли памятный знак воинам 114-й Иркутско-Свирской дивизии. Объект возвели на Аллее славы в Мемориальном парке «Свирская победа».

«Бойцы 114-й дивизии встали непреодолимой преградой на пути противника, пытавшегося окружить Ленинград вторым блокадным кольцом. В следующем году будет 80 лет битвы за Присвирье. Мы всегда будем помнить тех, кто отстоял свободу нашей Родины», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Инициатором стало руководство Кронштадтского собора.

Напомним, ранее КП-Иркутска писала о 25-летнем Герое России из Забайкалья Балдане Цыдыпове. Российский офицер, спасший 150 сослуживцев, начал делать первые шаги на протезе после тяжелых ранений.