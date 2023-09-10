Футбольная команда «Иркутск» обыграла питерское «Динамо» на домашнем поле. Фото: Футбольная команда «Иркутск»

В иркутском дворце спорта «Труд» состоялся матч восьмого тура второй лиги чемпионата России-2023/2024. Футбольная команда «Иркутск» встретилась на поле с питерским «Динамо».

Первый тайм завершился со счетом 0:0. Во втором сибиряки дважды забили гол в ворота противника. Первый из них принадлежит игроку Антону Полоротову, второй - Антону Убониеву.

Гости получили единственное очко, благодаря Алексею Плотникову. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Иркутска». Команда вошла в тройку лидеров на чемпионате России, в которую уже включены «Зенит-2» и «Химик» (Дзержинск).

Напомним, днем 10 сентября на территории Бурятии произошло землетрясение. Подземные толчки сейсмологи зарегистрировали в 15:33 по местному времени.