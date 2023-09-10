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НовостиОбщество10 сентября 2023 12:26

Все 1875 избирательных участков закрылись в Иркутской области 10 сентября

Выборы депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва завершены
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Все 1875 избирательных участков закрылись в Иркутской области 10 сентября

Все 1875 избирательных участков закрылись в Иркутской области 10 сентября

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Все 1875 избирательных участков закрылись в 20:00 10 сентября в Иркутской области. Выборы депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва завершены. Об этом сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии региона.

- Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Предварительные данные об итогах голосования будут доступны на сайте, - отметили в Избиркоме.

Несмотря на то, что голосование – дело серьезное, нашлись избиратели, которые не побоялись приковывать взгляды и удивлять. О самых необычных участниках выборов в Иркутской области рассказываем в материале КП-Иркутск.