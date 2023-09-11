Под отключение света в Иркутске 11 сентября 2023 года попали два района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Иркутске 11 сентября 2023 года произойдет в некоторых домах Иркутска. У кого-то отключат электричество не больше, чем на два часа, а кому-то придется просидеть без электроэнергии целый день.

Отключение света в Иркутске 11 сентября 2023

- Электроснабжение будет ограничено в Ленинском и Свердловском районах города из-за проведения плановых работ на электрических сетях, - сообщают в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Если в Ленинском округе под отключение попадут около 80 улиц, то в Свердловском всего две. С подробной информацией можно ознакомиться в таблицах, представленных ниже.

Расскажем, в каких районах Иркутска отключат свет 11 сентября. Фото: Свет 38

Электроснабжение будет ограничено в Ленинском и Свердловском районах города. Фото: Свет 38

в Ленинском округе под отключение попадут около 80 улиц. Фото: Свет 38

В плане работ возможны корректировки. Фото: Свет 38

Отключение света в Иркутске 11 сентября 2023 года произойдет в некоторых домах Иркутска. Фото: Свет 38

В организации предупредили, что в плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.