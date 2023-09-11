Новый ФАП в селе Мальта Усольского района готовят к открытию Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В селе Мальта Усольского района готовят к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Уже завершили монтаж модульной конструкции. На данном этапе идет благоустройство территории, а параллельно учреждение проходит лицензирование, - сообщают в региональном правительстве.

Медицинскую помощь в ФАПе смогут получить около 400 человек. В пункте появилось новое оборудование. Начать прием пациентов планируют в течение сентября.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о самолете из Вьетнама, который не смог приземлиться в Международном аэропорту Иркутска из-за густого тумана в городе.