Новый ФАП в селе Мальта Усольского района готовят к открытию
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В селе Мальта Усольского района готовят к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- Уже завершили монтаж модульной конструкции. На данном этапе идет благоустройство территории, а параллельно учреждение проходит лицензирование, - сообщают в региональном правительстве.
Медицинскую помощь в ФАПе смогут получить около 400 человек. В пункте появилось новое оборудование. Начать прием пациентов планируют в течение сентября.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о самолете из Вьетнама, который не смог приземлиться в Международном аэропорту Иркутска из-за густого тумана в городе.