Самолет из Вьетнама не смог приземлиться в Иркутске из-за тумана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет, летевший из Вьетнама в Иркутск, не смог приземлиться в аэропорту из-за густого тумана, окутавшего город. Борт принял аэропорт «Байкал» в Улан Удэ. Информацию об этом, можно увидеть в расписании рейсов в Международном аэропорту Иркутска.

Рейс «Ханой-Иркутск» перенаправили в Улан-Удэ. Фото: Международный аэропорт Иркутск

- Аэропорт «Байкал» сегодня работает в качестве запасного для аэропорта Иркутск. Один борт уже приземлился. Ждём улучшения погоды. Страхуем друг друга, - сообщает в своем телеграм-канале генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о землетрясении в Бурятии, которое произошло 10 сентября. Энергетический класс толчков оценивается в 11.2.