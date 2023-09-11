Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области за прошедшую неделю Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

45 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Иркутской области с 4 по 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

- Четыре человека погибло и 52 пострадало в ДТП на дорогах области. При этом, с участием водителя в состоянии алкогольного опьянения, произошла одна авария, а с водителями, которые управляли автомобилями без водительских прав – 3 ДТП, - говорят в Госавтоинспекции.

Главными причинами дорожно-транспортных происшествий стали шесть нарушений правил расположения автомобиля, шесть нарушений скоростного режима, пять несоблюдений очередности проезда, четыре нарушения правил проезда пешеходного перехода и четыре выезда на встречную полосу.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пострадавших в авариях по Иркутску и Иркутскому району за минувшую неделю.