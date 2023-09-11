Цены на овощи из нового урожая снизились в Иркутской области Фото: Мария ЛЕНЦ

11 продовольственных товаров первой необходимости подешевели в Иркутской области с 29 августа по 4 сентября. Среди них и овощи из нового урожая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на Иркутскстат.

- Капуста белокочанная подешевела на 7,40%, лук – на 7,28%, морковь – на 6,20%. Кроме того, снизились цены на картофель (-5,15%) и яблоки (-1,08%). Уменьшились на 0,98% цены на гречневую крупу. На 0,82% подешевела мороженая рыба. В этот же список попали пастеризованное молоко (-0,69%), рис (-0,11%), сливочное масло и говядина (-0,04%), - сообщают в Иркутскстате.

При этом, выросли цены на куриное мясо (+1,61%) и подсолнечное масло (+1,30%). Но на прежнем уровне остались цены на пшеничный хлеб и баранину.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что сброс воды на Иркутской ГЭС увеличили с 11 сентября.