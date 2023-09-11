Сбросные расходы на Иркутской ГЭС увеличили с 11 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сбросные расходы на Иркутской ГЭС увеличили до 3400 кубических метров в секунду с 11 сентября. Как сообщают в региональном МЧС, такое решение было принято в связи с подъемом воды в Байкале.

- Сотрудники МЧС и спасатели МКУ «Безопасный город» ежедневно наблюдают с помощью беспилотной авиации за территорией в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, - сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожарно-спасательный гарнизон Иркутска находится в постоянной готовности, чтобы оперативно среагировать в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, в каких районах города отключат свет 11 сентября.