В ЗС Иркутской области подвели предварительные итоги выборов "одномандатников" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области подвели предварительные итоги выборов депутатов в местный парламент по одномандатным избирательным округам. Информацию об этом в своем телеграм-канале опубликовала избирательная комиссия региона.

-Округ №1 – Алексей Распутин, округ №2 – Дмитрий Ружников, округ №3 – Алексей Красноштанов, округ №4 – Максим Девочкин, округ №5 Сергей – Баляскин. Все они представляют партию «Единая Россия», - рассказали в избирательной комиссии.

В округе №6 победителем является Антон Малышев, представитель партии «Справедливая Россия – За правду», в округе №7 - Антонина Кокошникова из «Единой России».

В округах с 8 по 22 победителями также являются депутаты от партии «Единая Россия». В округе №8 победил Денис Ягодзинский, в №9 - Евгений Зенкин, в №10 - Эдуард Демин, в №11 - Федор Саломатов, №12 - Тимур Сагдеев, №13 - Галина Кудрявцева, №14 - Степан Франтенко, №15 - Виктор Побойкин, №16 - Дмитрий Мясников, №17 - Юрий Козлов, №18 - Наталья Дикусарова, №19 - Татьяна Молостова, №20 - Виталий Перетолчин, №21 - Николай Труфанов, №22 - Кузьма Алдаров.