"Единая Россия" в лидерах на выборах депутатов Заксобрания Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Партия "Единая Россия" оказалась в лидерах на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области четвертого созыва. За нее голос отдали 54,6% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

-Всего в Законодательное Собрание Иркутской области четвертого созыва проходят представители пяти партий, - говорят в избиркоме.

Помимо "Единой России", это партии КПРФ (15,47% голоса), ЛДПР (9,62%), "Новые люди" (7,34%), "Справедливая Россия - За правду" (7,06%).

Не проходят к распределению мандатов из-за недостаточного количества голосов (нужно более 5%) две партии - Российская партия свободы и справедливости (1,33%) и «Гражданская Платформа» (0,98%).

Ранее сообщалось, что в избирательной комиссии Иркутской области подводят итоги выборов депутатов Законодательного собрания. Так, итоговая явка составила 24,22%.